神舟十二升空 順利對接天和 中國太空人首住進自家太空站

中新社報道，昨日清晨6時30分，身穿乳白色太空服、手提太空服通風箱的太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波，步出此前隔離居住的「問天閣」，並在6時32分，按命令「出發」，乘車前往發射場塔架，搭電梯登上神舟十二號飛船。搭載神舟十二號的長征二號F遙十二運載火箭9時22分點火升空。約573秒後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，並打開太陽能帆板，飛行乘組狀態良好。升空約20分鐘後，酒泉衛星發中心主任張志芬宣布，神舟十二號發射任務圓滿成功。在北京航天飛行控制中心，觀看發射的國務院副總理韓正及劉鶴逐一向工程人員握手道賀，中央軍委副主席許其亮亦在酒泉衛星發射中心與工程人員握手。

對接天和核心艙 歷時6.5小時

至下午3時54分，神舟十二號飛船在軌道上採用自主快速交會對接模式，成功對接於天和核心艙前向端口，歷時約6.5小時，與此前已對接的天和核心艙、天舟二號貨運飛船一起構成三艙組合體。實現對接後，飛行乘組按程序完成準備工作，依次打開返回艙、軌道艙、節點艙、核心艙4道艙門。傍晚6時48分，聶海勝、劉伯明和湯洪波先後進入天和核心艙，標誌著中國人首次進入自己的太空站。他們先檢查艙內物資，以作3個月的駐留準備，之後稍作休息，再按計劃展開科研工作。

專家：準備60種食物 至少5天不重複

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩對新京報稱，太空一天16次日出，但太空人的作息跟地面是一樣的，工作8小時，睡覺8小時，休閒鍛煉吃飯8小時。這次至少準備了60種以上的食物，有主食、副食、調味品，還有飲料等，至少5天不重複。這些都是天舟提前送去。除食品，天舟還帶去濕紙巾、水、化妝品等，男太空人也需要化妝品，比如頭髮要整理一下。水是非常重要，一是太空人要喝，另外有些水要電解生產氧氣。

3歐洲太空人學中文 明年料登華太空站

神舟十二號載人飛船系統總體副主任設計師高旭介紹，飛船實現5個首次，分別是首次實施載人飛船自主快速交會對接、首次繞飛太空站，並與太空站徑向交會、首次實現長期在軌停靠、首次具備從不同高度軌道返回東風着陸場的能力、首次具備天地結合多重保證的應急救援能力。俄羅斯聯邦航天局（​RSA）、歐洲太空總署（ESA）和美國太空總署（NASA）昨晚分別對中國成功將太空人送入太空站表示祝賀。​央視消息，根據歐洲太空總署與中國國家航天局2015年達成的合作協議，目前3名歐洲太空人正學習中文，他們計劃2022年或登中國太空站。

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