日贈疫苗高齡優先開打 台11長者接種AZ後死亡

中時新聞網、中央社等報道，台灣前日優先為85歲以上老人及65歲以上原住民接種該批疫苗，但昨天多地陸續報告有老人於接種後猝死，新北、台中各報告3宗，台北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義市各1宗。各地衛生局等部門表示，這些個案的死因是否與疫苗有關仍待調查。另苗栗縣通報多宗不良反應事件，其中亦有長者昨晚送醫急救。

該11名長者中有5人逾90高齡，多數80多歲。多人患多種慢性病，包括糖尿病、三高、慢性肝炎等。其中台北士林區96歲長者，昨天上午接種疫苗，於下午6時許突然倒地。救護人員到場時，該長者已失去生命迹象，家屬表示因其已近百歲，放棄急救。新北淡水一名81歲長者為洗腎患者，昨天上午接種疫苗，返家時出現不適，家屬立即送醫後不治；另新北板橋69歲長者患高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等，前天接種疫苗，昨天上午死亡。

台中有住於護理之家的60歲老人本身罹患癌症和糖尿病，亦於接種翌日死亡。該市另兩宗個案均有阿茲海默症病史，其中住南屯區老婦近月曾先後因泌尿道感染及胸椎骨折住院，前天接種疫苗後發燒、意識模糊，當晚送醫不治。

中研院專家：別被數字嚇到

針對長者接種疫苗後猝死，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉昨在facebook發帖稱，這是一個純屬機率的運算，「先不要被數字嚇到了」。她表示，死亡與疫苗的因果關係要嚴肅仔細探討，但兩個不相關的事件在隨機同一天發生的機率可以計算。

何美鄉稱，台灣90歲以上人口至去年5月底官方統計逾14.3萬，去年死亡率約千分之191，「即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75名90歲以上長者，因不同的疾病往生」。她分析，若疫苗分5天、以100%施打率，則每天有15名施打疫苗者於施打同一天過世；若以50%施打率計算，則有7名施打疫苗者於同一天過世。

「Heho健康網」亦引述台大兒童醫院院長黃立民表示，以往打流感疫苗也會遇到個案突然不適、死亡，需要釐清有關事件是因果還是時序關係，最好的辦法是做解剖。

（綜合報道）

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