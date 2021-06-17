李克強吉林考察：歡迎中小外企來華 一視同仁

視察中韓合作示範區 稱吉林要不斷擴大開放

中國政府網報道，中韓合作示範區於2020年4月設立，目前共有中外企業近700家。李克強詢問園區內兩名韓企負責人為何選擇到該處投資，他們表示，長春與韓國地理距離近，汽車產業鏈條完備，教育和人才資源也很豐富，在這裏投資是一個很好的選擇。

其中一名企業負責人稱，希望中國對外國中小企業來華投資提供更多的政策指導和支持。李克強表示，中國歡迎更多外國中小企業來華投資興業，「我們會一視同仁」。他說，中小企業鋪天蓋地，大企業才能頂天立地。政府會想辦法，解決中小企業遇到的共性問題，讓他們蓄積持續發展的動力。

李克強又表示，吉林面向東北亞，要不斷擴大開放。東北振興還是要靠改革開放，通過吸引各方人才技術，提高自身競爭力。

另據中新社報道，李克強15日還到吉林松原市考察，在吉林盼盼食品有限公司，負責人向他表示，有人說「投資不過山海關」，盼盼食品投資不僅過了山海關，而且愈投愈順利、愈投愈有信心。李克強說，營商環境過了關，投資就能跨過山海關。希望他們把信心傳遞給更多的關內企業，讓大家都知道，關外有投資的好環境，有發展的好前景，讓更多投資跨過山海關。