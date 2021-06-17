神舟十二今升空 3太空人肩負4使命 駐留3月 隊長聶海勝：有幸跑太空站建造首棒

3人佩戴黨徽亮相受訪 一人首太空飛行

新華社報道，神舟十二號載人飛行任務新聞發布會昨日上午在酒泉衛星發射中心召開，會上公布此次飛行乘組由聶海勝、劉伯明和湯洪波組成。3人均是經驗豐富的飛行員，平均年齡51.6歲，指令長聶海勝曾參加過神舟六號、神舟十號飛行任務，劉伯明參加過神舟七號飛行任務，2人都於1998年入選中國首批太空人；2010年入選中國第二批太空人的湯洪波，則是首次參與太空飛行。飛船發射前一周，太空人已入住發射中心太空人公寓「問天閣」作短期生活訓練，處於三級隔離狀態，避免細菌、病毒等帶入太空。3人昨佩戴黨徽在玻璃房內站着亮相受訪。聶海勝表示有幸開跑中國太空站建造第一棒，這次任務很艱巨，但有信心迎接挑戰。

兩次出艙活動 試驗太空站技術

近期成功發射的天和核心艙與天舟二號貨運飛船已形成組合體在太空軌道運行。飛船發射入軌後，將與組合體交會對接。3名太空人將在空中執行與地面同步的作息，駐留約3個月後，乘飛船返回艙返回​內蒙古巴丹吉林沙漠附近的東風着陸場。這是東風着陸場首次迎接神舟，此前神舟一號至十一號飛船，都在內蒙古四子王旗着陸。

航天工程辦主任助理季啟明在發布會稱，3名太空人將主要完成4項工作，一是開展核心艙組合體日常管理，包括在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；二是要開展兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組安裝等工作；三是組裝和測試太空應用任務實驗設備，開展太空應用、醫學等試驗，以及科普教育活動；四是管理自身健康。

季啟明表示，今次任務有4個主要特點，一是將進一步驗證載人天地往返運輸系統的功能性能，二是將全面驗證太空人長駐保障技術，三是將在軌驗證太空人與機械臂共同完成出艙活動、艙外操作能力，四是將首次檢驗東風着陸場搜索回收能力。

按照太空站建造規劃，今明兩年將實行11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射，4次貨運飛船及4次載人飛船發射；2022年建成國家太空實驗室，進入太空站應用與發展階段。季啟明說，神舟十二號任務期間恰逢中共百年，工程全線「注重從中國共產黨百年歷史，特別是從中國共產黨領導下，中國航天事業建設發展的輝煌歷程中汲取經驗力量」，正以高昂的精神狀態投入到各項準備。

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