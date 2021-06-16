國產疫苗接種者染印度變種 中疾控：抗體高痊癒快

國家衛健委網站昨日通報，全國累計報告接種新冠病毒疫苗9億413.4萬劑次，覆蓋超過6億人，疫苗接種劑次和覆蓋人群數量都居於全球首位。據央視報道，內地目前繼續大力「谷針」，黑龍江牡丹江市的接種點分開設置第一劑通道和第二劑通道，提高接種效率；河南省增加近3000個接種門診，新增1600個臨時接種點，並根據居民集中程度和接種進度調整。

6天打億針 累計9億覆蓋6億人

據澎湃新聞報道，中國疾控中心在周報發表論文，披露3宗感染印度變種病毒（Delta）患者的研究結果。3人均在4月底至5月初期間由印度飛回成都，在海關及隔離期間確診。其中2人分別完成2劑國藥及科興新冠疫苗接種，另1人未接種。他們染病後產生抗體的時間、聚合酶連鎖反應核酸檢測（Polymerase chain reaction，PCR）的CT值，和住院時間等都存在明顯差異。

論文指出，2名已接種疫苗的患者確診後抗體水平較高；未接種疫苗患者到確診後第13日才驗出抗體，且抗體濃度低。其次，在未接種疫苗的患者樣本中，熒光PCR的CT值低於已接種疫苗的患者，即病毒載量高，傳播力強。

住院時間方面，接種疫苗的患者住院時間比未接種疫苗的患者短。2名已接種疫苗的患者分別住院21天和25天後出院，而未接種的患者入院後36天才出院。論文亦指出，變種新冠病毒對防控產生很大威脅，需進一步研究其對疫苗效果的影響。由於內地仍有局部地方爆發疫情，應將疫苗接種作為第一策略，加強防疫。

中國疾控中心研究員馮子健近日亦表示，國際研究顯示印度變種病毒可能有一定的免疫逃逸現象，但在這次廣東的疫情來看，確診病例中未接種過疫苗的人群，轉為重症或發生重症的比例顯著高於接種疫苗的人，顯示接種疫苗後對變異毒株仍然具有保護作用。

（綜合報道）

（新冠疫情）