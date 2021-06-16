網信辦整治粉絲誘集資侵私隱亂象

「飯圈」是內地網絡用語，是「粉絲圈子」的簡稱。中新網報道，中央網信辦此次專項行動將針對網上「飯圈」突出的問題，重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群等環節，全面清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立等各類有害信息。

遏製話題干擾輿論 關黑粉帳號

專項行動將重點打擊5類「飯圈」亂象行為，包括誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜（為促銷讓目標產品、品牌等快速進入行業排行榜領先位置等行為)；「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、侵犯隱私等行為；鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為；以號召粉絲、僱用網絡水軍、「養號」形式刷量控評等行為；通過「蹭熱點」、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為。

整治期間，將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等的帳號、群組，從嚴處置「飯圈」職業黑粉、惡意營銷、網絡水軍等違法違規賬號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

強化明星經紀公司規範管理

中央網信辦有關負責人表示，專項行動將督促網站平台切實履行主體責任，進一步完善社區規則和用戶公約，着力規範「飯圈」各參與主體的網上行為，合理優化「飯圈」粉絲活躍產品的相關功能，強化明星經紀公司、粉絲團規範管理，在引導青少年理性追星上協同發力，探索形成規範「飯圈」管理的長效工作機制，推動「飯圈」文化實現良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。