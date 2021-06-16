西南政法大學報告：疆人工採棉求高收入

調查方式以訪談為主

該《新疆棉花不容抹黑——新疆棉花生產是否存在「強迫勞動」的調研報告》表示，今年3月，西南政法大學人權研究院等團隊前往阿克蘇、喀什、和田等地調查新疆社會發展狀况，其間發生良好棉花發展協會（BCI）及多個外國品牌指控新疆棉花涉嫌「強迫勞動」事件。團隊隨即安排人手，走訪當地種植棉花的大戶和採棉工人，以訪談為主要方式調查。

報告指出，在棉花合作社等經營模式、政府農機具購買補貼等因素，以及種棉戶降低人工成本需求的推動下，棉花從播種、施肥到採棉全生產流程的機械化已成「常態」。以阿克蘇地區為例，去年該地區採棉機保有量為834台，機採棉面積佔全地區棉花播種面積的71.3%。

據報告，人工採棉主要存在於少數情况，包括對採棉機易遺漏的邊角地塊補採，長絨棉種植地塊，以及零散的小塊棉田。採棉用工需求減少，導致採棉工人需主動對接種棉戶謀取工作。因一個採棉季收入可超過當地農村居民每年人均可支配收入，很多南疆產業工人甚至會在9、10月份請假採棉。