聯國專家：憂中國強摘少數裔器官 稱被拘者體檢結果納「活體器官數據庫」 中方斥誣衊

強行或暗地檢查囚犯器官

聯合國人權理事會報道，該理事會販賣人口問題特別報告員穆拉利（Siobhan Mullally）、少數族群問題特別報告員瓦雷納（Fernand de Varennes）等12名專家表示，收到「可靠信息」表明，被中國當局拘留的人當中，來自「少數族裔、語言或宗教少數群體」者可能會在未知情及同意的情况下，被強行做血液測試和器官檢查，如超聲波和X光檢查。檢查結果會錄入一個活體器官來源數據庫，以便器官分配。專家指出，這些人通常是在逮捕原因不明或沒有逮捕令的情况下被拘。

促華允國際人權機制監督

報道續稱，聯合國人權專家早於2006年和2007年向中國提出相關問題，但當局的回應缺乏數據支持，如器官分配的等候時間或有關器官來源的信息。這種可用數據和信息共享機制的缺失，對識別及保護受害者，以及調查和起訴器官販賣者造成障礙。「儘管（中國）自願器官捐獻系統在逐步發展，但關於中國買賣器官的嚴重侵犯人權行為的信息仍在湧現」，這些專家呼籲中國迅速回應有關指控，並允許國際人權機制獨立監督。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處網站發布駐日內瓦代表團發言人劉玉印聲明表示，中方「堅決反對，完全拒絕」這些人權專家對中國的誣衊，並稱對專家「缺乏基本的思考和判斷能力，居然相信如此拙劣的謊言深感震驚」。

中方：中國法治國家 禁器官買賣

聲明稱，「眾所周知，中國是法治國家，中國法律嚴禁人體器官買賣和非法移植」，並強調中國已自2015年1月1日起，全面停止使用死囚器官作為移植來源。聲明又表示，「中國各民族一律平等，不存在對任何民族的歧視」，中方此前已向人權專家詳細說明相關情况，但後者置之不理，「執意採信」反華分裂勢力等提供的虛假信息。聲明敦促有關特別機制專家立即糾正錯誤，摒棄對中國的偏見，停止誣衊中國等。

目前，中國器官移植的唯一合法來源，是公民逝世後的自願捐獻。新京報報道，在去年11月舉行的2020器官移植科學論壇（TSS）上，中國器官移植發展基金會理事長黃潔夫表示，中國器官移植的數量和資源不夠。現在中國能開展器官移植的醫院有173家，而需求是300家；「能做心肺移植的醫院太少了，大量患者等待移植。與此同時，大量器官被浪費，2018年，我們有6302宗器官捐獻，其中心臟移植不到500宗，肺移植才400宗左右」。

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