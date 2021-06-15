中天門纜車運載力小 數千遊客逼爆泰山

「極目新聞」報道，遊客李女士表示，為了看日出，她們爬了8小時才登頂泰山，但因大霧看不到日出，「上山已經很累了，都想坐索道（纜車）下山。」但下山時被告知纜車關閉，要等待3至5小時，許多人不滿意。現場短片顯示，在纜車售票處，大量遊客大叫「開門」，不少人更一度衝擊工作人員設置的閘門。

趁端午上山看日出 遊客質疑未限人數

最後大多數遊客選擇步行下山，有遊客表示，「上山時候人擠人，下山時候也是人擠人。」質疑景區只顧賣票，未有限制遊客人數。

泰山風景名勝區昨日回應表示，前日由於很多遊客上山看日出，看完日出後，大家集中下山，需要乘坐中天門纜車下山。由於客流量太大，纜車運載力有限，所以造成了遊客擁堵，景區對服務不周表歉意。沸點視頻則引述另一名景區工作人員稱，泰山的兩條纜車線路因工程關閉，建議遊客避免高峰出行。

泰山擁有中天門、桃花源、後石塢3條客運纜車。其中，這次遊客排隊等候的中天門纜車於1983年8月建成，位於泰山主景區的中軸線上，下起中天門，上至南天門月觀峰南側。該纜車最高運行速度為每秒6米，單程運行時間5分48秒，全線有46個8人吊廂，單向每小時最大運載量1630人。

據泰安市泰山索道運營中心此前公告，中天門纜車於6月7日至9日停運，以維修檢查設備，上周四（10日）恢復營運。從當日起，泰山桃花峪遊覽路線暫停開放，桃花源纜車同步暫停對外開放，泰山後石塢纜車則正常開放。

67滬客遇暴雨 浙江山區被困

另外，67名上海遊客周日（13日）晚在位於浙江寧海與天台交界的山區遊玩時遇暴雨受困。寧海縣接到求助後，組織數百人搜救。至昨日已救出全部受困遊客。當局提醒，現時正值梅雨季節，遊客應增強防範避險意識，密切留意天氣變化引發的各種風險。