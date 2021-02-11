台累計452病歿 將請專家分析病歷

昨增15死 年齡均逾50歲

中央社報道，台灣昨新增的死亡個案為9男6女，年齡介乎50至90多歲，在5月10日至本月8日間發病，5月18日至本月13日間確診。疫情指揮中心發言人莊人祥稱，其中有一名60多歲男子在送院前死亡。

據莊人祥表示，該名男子有糖尿病、高血壓、心血管疾病與肝硬化病史，上周日（6日）出現畏寒、腹瀉與倦怠等症狀，當時做核酸快速篩查呈陰性，但在上周五（11日）晚突然倒下，在送到醫院前死亡，死後隔天採檢，於前天確診。

疫情爆發以來，台灣多人在確診後快速死亡或死後才確診。對此，指揮中心指揮官陳時中稱，病逝者的死因不能完全根據疫調決定，還需要到醫院調閱病歷。他表示，為釐清死因，前天已請專家諮詢小組召集人張上淳組成專家團隊，並花時間整理資料。

空軍指揮部6染疫 負責監控解放軍

另據華視新聞報道，台灣空軍建於台北蟾蜍山山腹中的空軍作戰指揮部「地下指揮中心」，日前先後有6名官兵確診，其中包括會「進（山）洞」輪值人員。軍方上周三安排「封洞」消毒，同時啟動備用作戰管制中心，為該指揮部成立71年來首次。

據台媒指，該指揮中心為監控解放軍軍機在台海的動態第一線。對於疫情會否影響空防戰務，空軍司令部政戰主任陳國華表示「絕對不會影響」，稱對相關執行任務的人手管理，會遵照疫情指揮中心的指導，持續強化疫情防控及戰備管制。