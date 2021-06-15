廣州兩醫護確診 富區率先解封 11區域4條件解禁 有居民歡唱《歌唱祖國》

據國家衛健委通報，全國前天新增本土確診4宗，均在廣東廣州，且均從密切接觸者排查發現，另有境外輸入19宗。廣州市衛健委則通報，廣州醫科大學附屬市八醫院有一男一女兩名醫護人員確診，分別為病理科技師和急診科醫師。

稱醫護「意外暴露」 醫院管控

兩人上周五（11日）接受醫護人員例行核酸檢測，結果呈陽性。通報稱，根據病毒基因測序、感控管理和流行病學調查等綜合分析，初步推斷兩人很有可能因意外暴露造成感染，具體原因仍在調查。該醫院目前已採取嚴格管控措施，醫院職工在集中居住酒店封閉管理，當局也已抽調其他醫院人手支援該院臨牀救治工作。

廣州市衛健委副主任陳斌昨在疫情防控發布會上宣布，海珠區的瑞寶街南洲名苑小區、沙園街道中海橡園小區、廣州市輕工高級技工學校南校區；天河區的廣汽大學五山校區、廣州怡境景觀設計有限公司；白雲區的廣州市環境保護技術有限公司；黃埔區的廣州白雲山中一藥業有限公司；番禺區的錦繡半島東區等區域，對照解封條件提出申請，經專業評估後，廣州市防控辦將解封這些區域。

解封5區 國民生產總值前6名

解封的5個區，在廣州國民生產總值中囊括排名前6的所有區，其中天河是排名第一、黃埔第二、白雲第四、番禺第五、海珠第六，是廣州名副其實的「富區」，錦繡半島東區首個解封。據《南方日報》、《廣州日報》現場直擊解封報道，多名工作人員搬走圍在小區外的隔離鐵馬，大批居民下樓散步或走出小區，很多大媽相約重聚跳起廣場舞，小朋友帶上足球、玩具出門玩耍，有人則拿出不銹鋼臉盆和鍋蓋下樓敲打伴唱《我和我的祖國》、《歌唱祖國》，還有人放禮花慶祝，眾人戴着口罩也難掩興奮神情。

有業主在一棟住宅樓外牆懸掛預先定制的兩條長幅標語，表達對物業管理在隔離期間的感謝，其中一條寫着「有國才有家，抗疫不害怕！疫到情也到，錦繡是一家！錦繡半島居委辛苦了！」儘管小區解封，居民仍需要實行7天健康監測。

錦繡半島一江之隔 荔灣區未解封

錦繡半島位於番禺洛浦街道南浦島，與疫情「重災區」荔灣區僅一江之隔。自上月29日出現確診個案後，南浦島全島封鎖開展全員核酸檢測，至今已封閉超半個月。

根據廣州市疫情防控指揮部最新通告，將按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域解封。解封要滿足4個條件，包括管控區域內連續14天且經過3輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性；所有密切接觸者已得到有效管控；管控區域內涉及重點場所的健康碼「黃碼」人員按規定做核酸檢測且結果均為陰性；環境核酸檢測結果均為陰性。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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