台本土確診少於200宗 陳時中：未可鬆懈

中央社報道，昨日台灣新增個案以新北市81宗最多，其次為台北市62宗，桃園市16宗等。陳時中分析，據整體疫情趨勢，發現案例確實漸漸減少，為此感到很高興，不過還是提醒，現在尚未到可放鬆階段。陳時中說，雖然台灣病例數目只是看起來比較少，但確診人數仍然很多，中央、地方需一起努力積極控制疫情，不能放鬆，提醒民眾需要繼續提高警覺。

昨添26死亡個案

據台灣疾管署新聞稿，昨新增26宗死亡個案，包括15名男性和11名女性，年齡介乎50多歲至90多歲。此波疫情，全台已累計437人因新冠肺炎病逝。TVBS新聞台稱，死亡率高達3.3％，高出全球2%的平均值，台灣死亡率排名也升至全球第30名。

《新民晚報》報道，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏前日（12日）在微博發布長文稱，新冠病毒變異株臨牀數據揭示，人類仍可贏得這場持久戰。針對近期病毒變異出現染疫死亡率增加的問題，張文宏以英國病例的研究數據得出結論稱，「近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。」

（新冠疫情）