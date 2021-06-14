粵穗成立聯合調查組 追究防疫不力官員

穗上周六添6個案 涉荔灣白雲

《羊城晚報》報道，截至6月12日晚，廣東省累計報告新冠病毒確診病例2618宗，其中境外輸入1072宗。廣州新增的6宗本地確診，年齡由13歲至85歲，其中4人居於荔灣區白鶴洞街道，另外兩人居於白雲區永平街道集賢路。6人均從密切接觸者和重點人群排查發現，檢測新冠病毒核酸陽性，即轉廣州市第八人民醫院隔離治療。

另外，經廣東省委批准，廣東及廣州兩級紀委監委近期已成立疫情防控問責聯合調查組，調查廣州疫情防控工作中出現的失職失責問題，堅持依規依紀依法，追究履行職責不力、失職失責的領導幹部和相關負責人員。

廣州市文明辦籲在家度端午

廣州市委市政府上周六發布致全體市民公開信稱，「為徹底阻斷疫情傳播，疫情防控的有關措施還將持續一段時間，對大家的日常生活、購物休閑、學習工作還將帶來諸多不便，但短暫的管控是為確保大家的平安健康和社會的安全穩定。」

佛山機場暫停營運

廣州市文明辦在昨日召開的疫情防控新聞發布會上，呼籲市民端午節在家過節。文明辦倡議，市民居家包糭，收看文化講座、文藝節目；做好個人衛生防護和家居衛生清潔，做到佩戴口罩，保持距離，留穗過節，減少外出，出入亮碼，配合測溫和核酸檢測；自覺做到「不聚集，不聚會，不聚餐，不串門」，多通過視像等方式維繫親情，表達問候祝福。

佛山市交通運輸局通報，根據疫情防控分類分級管理的要求，佛山機場從6月12日至22日取消全部航班，暫停營運；客運方面，停止跨省客運線路和包車業務，停運部分跨市公共交通路線，停開具風險的路線及繞行等措施。在陸路交通方面，對廣佛公共區域內高速公路僅保留少數出入口；關閉對廣佛接壤的道路，只在特定時段和特定路段允許特定貨車通行。同時，局方在端午期間對離開佛山出省的人士和車輛，繼續嚴格檢查48小時內核酸檢驗陰性證明。

（綜合報道）

（新冠疫情）