海洋科研危及澳國防 中澳合作終止

合作實驗室與解放軍關係密切

《澳州人報》（The Australian）報道，國際南半球海洋研究中心的工作人員上周五被通知，CSIRO與海洋國家實驗室簽訂的5年期研究協定，在明年6月到期後將不再續簽，有關項目的研究人員將被調到其他氣候項目組。CSIRO發言人表示，不繼續合作的決定是「基於科學戰略和CSIRO平衡其研究組合的需要」。報道引述ASPI稱，海洋國家實驗室與解放軍海軍潛艇學院在國防方面有密切合作。ASPI高級分析師馬爾科姆·戴維斯（Malcolm Davis）表示，海流、深度和溫度資料是探測敵方潛艇重要情報，「如果你能瞭解某個地區的海洋狀况，你就能發展出更好的反潛作戰能力……就可以擊沉澳洲潛艇。」

海洋國家實驗室網站介紹，國際南半球海洋研究中心啟用於2017年5月。是首個在澳設立的中澳海洋聯合研究中心，也是中國在世界發達國家和海洋強國設立的第一個科學研究中心。旨在以南大洋海洋觀測為重點，構建深海觀測浮標系統，推進南大洋氣候變化和生物多樣性及生態系統研究。