湖北氣爆12死 習令查「保黨慶氣氛」 37重傷逾百受傷 街市全層炸空坍塌

料天然氣泄漏爆炸 波及附近民居

據《湖北日報》旗下媒體「極目新聞」、《十堰晚報》等報道，事發於早上6時30分許，市場已開市營業。有市民準備到市場裏的餐廳吃早餐，將走到市場時突然爆炸，「整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛」，自己差點被磚塊砸到。距離市場不到100米的一名商戶稱，她當時還在睡覺，突然被爆炸的巨響驚醒。去現場的路上，她見到有途人因被玻璃碎片劃傷，渾身是血。現場民眾拍攝的短片顯示，爆炸後市場煙霧瀰漫，不少民眾自發在廢墟中搜救被困者。附近居民樓不少陽台、停在市場外的多輛汽車損毁。「上游新聞」援引官方消息稱，初步判斷事故起因為管道天然氣泄漏。

十堰市政府昨下午通報，市場於上世紀90年代初建造，地下歸屬當地潤聯物業公司，有19間藥店、早餐店等店舖，一樓屬艷湖社區管理，是無人居住的活動室。市場外的馬路對面還有46個攤位。

事發後湖北書記應勇批示，要求全力搜救被困者、救治傷者，把損失降到最低。省長王忠林率隊於下午抵達十堰現場組織救援。當局稱，昨共投入2000多人救援，同時，緊急疏散當地近900戶居民商戶，徵用附近酒店安置受影響的人。當局稱將保障傷者救治，妥善處理善後工作，安撫群眾。

李克強：查明事故依法追責

習近平隨後指示，要盡快查明真相，嚴肅追責。他稱，近期全國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區、有關部門要「舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性」，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍。國務院總理李克強亦指示全力救治、查明事故原因並依法追責。

應急管理部、住房和城鄉建設部派出工作組赴十堰指導事故處置工作。國家衛生健康委亦抽調重症醫學、燒傷、心理學家等組成國家級醫療專家組，赴當地指導緊急醫學救援。

湖北省委及政府辦公廳昨晚發布緊急通知稱，事故暴露出湖北「安全生產仍存在薄弱環節和短板，教訓十分深刻」。通知表示，將立即開展燃氣行業專項整治和安全生產大檢查，強化重點行業領域安全生產專項整治，要求各地對各類突發事件加強預案管理。

去年同日溫嶺爆炸 釀20死

去年6月13日，一輛運載液化石油氣的油罐車在浙江G15瀋海高速溫嶺大溪段發生兩次爆炸，造成20死，超百人受傷入院，周邊房屋和廠房被毁。

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