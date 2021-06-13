兩岸均籲民眾留家過端午連假

粵嚴控出省 佛山機場停運

綜合兩岸媒體報道，廣東此前制定了端午防疫工作指引，要求市民假期少聚集、餐飲場所禁止堂食，旅行社不組團離穗、不出省旅遊，並關閉廣州32家A級旅遊景區。省內嚴控出省及各地市內交通，設省界聯合檢疫檢查站，特別加強對廣州及佛山的出省人車查驗。中高風險地區所在地市，亦被規定不得組織龍舟賽事。佛山機場從12到22日取消全部航班，暫停營運。客運方面，停止跨省客運線路和包車業務，停運部分跨市公交線路，並對有風險的線路進行停開、繞行、抽疏、截短。

台各地景點暫停開放

台灣11日晚開始執行「史上最嚴」匝道儀控，圖降低返鄉人車數量，但許多上班族因此被堵在路上。網民引統計數據稱，使用高速路20公里以下車輛佔70%，擠塞車輛並非返鄉車潮，有人抱怨「20分鐘路堵了2小時」。南投縣清境、日月潭等熱門景點，昨亦十分冷清，旅宿商店紛紛停止營業。清境農場亦「只看到山坡綿羊吃草，看不到任何遊客」。

（新冠疫情）