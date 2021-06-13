穗逾百確診料同源 六成以為感冒遲驗

增8本土病例 均在隔離酒店發現

廣州市昨日舉行疫情防控發布會，據《廣州日報》報道，市衛健委副主任陳斌表示，廣州市11日新增8宗本土病例，7宗在荔灣區白鶴洞街封閉區，一宗在南沙區珠江街，均為在集中隔離酒店排查中發現，密切接觸者和次密接者均已集中隔離醫學觀察。5月21日至上周五，廣州累計136宗本土個案，所有感染者均在市八醫院治療。

廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰昨日表示，此輪廣州本土疫情中，迄今發現的個案病毒基因組序列高度同源，為同一個傳播鏈。市疾控梳理大量流行病學調查報告發現，近六成確診者在出現發燒、乾咳、頭暈、乏力、喉痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀時，完全忽略了身邊疫情發生，以為只是普通感冒，買感冒藥吃，沒有及時到就近門診驗核酸，延誤處置。

中國疾控中心研究員馮子健11日表示，廣東近期個案多來自封閉管控的區域以及隔離觀察的人員，疫情自發生以來至今已經超過14天，還沒有發現在其他省份有關聯個案，省內也僅僅出現了有限數量的跨地區傳播，且傳播關係清楚。他認為本次廣州疫情感染者逐漸減少，風險範圍日趨局限，但不排除還有病例發生的可能。

南沙確診夫婦涉瞞曾往荔灣 警追究

南沙警方昨通報稱，家住南沙區珠江街嘉安花園小區的一對夫婦，於5月25日曾到過荔灣區中南街鵝公村進餐，3日求醫，5日確診。經初步調查，該對夫婦未如實申報曾去過中高風險地區。因兩人行為引起傳播風險，警方已對他們以涉嫌妨害傳染病防治立案偵查，將追究其法律責任。

南寧發現Delta變種 傳播力更強

另據央視新聞報道，廣西南寧近日發現首宗輸入的印度變種病毒株「B.1.617.2」個案，患者自印尼入境。這種突變病毒株是世衛命名為變種病毒Delta的變體，比過去發現的病毒傳播能力提高一倍，比英國首先發現的病毒株，傳播能力高四成以上，且具有潛伏期短、病毒量高等特點。

（綜合報道）

（新冠疫情）