外交部「智囊」涉「網上發表錯誤言論」 大學停教職

稱高校教師應獲優待允多配偶

界面新聞報道，近日有網友稱，華東政法大學法學院某包姓副研究員在朋友圈公開發表一系列爭議言論。包認為，「國家既然強調科教興國，就必須重視高校教師的生機，以及生活問題。高校教師應當特殊對待，比如允許多配偶制、終生補貼制」。此外，他在被問到是否贊同師生戀時，表示「不反對，贊同，自己今年的人生目標就是找個00後女朋友」。

華東政法大學黨委教師工作部11日發布處理通報稱：近日我校教師包毅楠在網絡上發表錯誤言論，學校第一時間成立專項工作組核查情况，目前已暫停其一切教學活動，下一步學校將按照相關制度規定，依法依規做出處理。

公開資料顯示，包毅楠是中國民主促進會會員，英國薩塞克斯大學外交法博士、華東政法大學海洋法博士後。現為華東政法大學國際法學院副研究員、碩士生導師，中國海洋發展研究會海洋法治專業委員會理事。作為外交部條約法律司、邊界與海洋司特邀人員，他多次參加「南海仲裁案」等內部對策會議，研究成果兩次獲外交部及外交部條約法律司採納。論文《美國「過度海洋主張」的理論及實踐的批判性分析》獲2017年度中國國際法學會優秀成果獎。