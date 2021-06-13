天安門黨慶大會 參加者須打齊國產疫苗

昨起天安門一連兩日演練

昨日下午2時許，長安街沿線及廣場東西兩側道路進入交通管制階段。天安門廣場東西兩側放置兩個巨型屏幕，屏幕顯示「系統測試中」字樣。此外在人民英雄紀念碑北側，有個看似鋼構架的拱橋已搭建起來，兩側各安置有八面紅旗，多輛軍車停靠在廣場。多輛5G信號轉播車和信號保障車亦在現場待命。

過往用於向媒體和使領館工作人員的開放金水橋東西兩側觀摩位，也已經各搭建起4米高的腳手架，腳手架外圍有一圈灰色的圍擋。下午4時許，一隊軍車和一輛搭載禮炮的車輛，快速駛過長安街。而在距離大會堂不遠的國家大劇院內，一群身穿制服的警察，正在內巡視，似在進行安檢排查工作。至晚間8時，廣場東西那兩塊巨型屏幕開始出現「100」字樣，其為今年3月發布的建黨百年慶祝活動標識。

軍方將參加 仿建國70年大閱兵

消息人士向本報稱，受新冠疫情影響，本次慶祝活動仍會注重防疫。和過往兩會等的大型活動相比，新增與會者必須完成兩針國產疫苗注射的要求。這意味着未能完成注射或注射外國疫苗者，將無緣活動。另有消息人士稱，天安門慶祝活動將有軍方參加，陸軍航空兵部隊將仿照建國70周年大閱兵時的設置，擔綱領銜「100」字樣的編隊飛行。本次慶祝活動還設有放飛和平鴿與氣球等環節。

明報記者

（中共100周年）