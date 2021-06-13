中國新太空大計：火星取樣木星探測 航天局稱2030年前實行

小行星取樣 主帶彗星探測

國家航天局秘書長許洪亮透露，在2030年前，中國的行星探測工程以火星探測為重點和主線，按照「一步實現繞着巡、二步完成取樣回」的路線，下一步擬於2028年實行火星取樣返回任務。同時還將在2025年前後實行近地小行星取樣返回和主帶彗星的環繞探測，2029年實行木星系及行星際穿越探測任務。後續行星探測工程任務，已經得到中共中央肯定，相關方案正按程序履行報批手續。

觀察者網引述許洪亮稱，在月球探測方面，中國將發射嫦娥六號、嫦娥七號探測器，實行月球極區環境與資源勘查、月球極區採樣返回等任務；後續還將研製發射嫦娥八號，與嫦娥七號共同構成科研站基本型。而在太空人任務方面，2022年中國將建成長期有人照料的載人太空站，開展太空人長期駐留、太空科學試驗、太空站平台維修維護等工作。

6儀器探測 研宜居環境

中國首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍昨表示，正在火星探測的火星車上配備的火星車雷達、磁場探測儀、成分探測儀、氣象測量儀、多光譜相機、地形相機6種科學儀器，均已開機測試獲取探測資料。其中表面磁場探測儀將是國際上首次在火星表面進行移動的磁場測量，獲得精細尺度的火星磁場信息；火星車雷達和表面成分探測儀，通過雙頻段全極化雷達獲取火星淺層結構，探測可能的地下水冰分佈；通過雷射誘導光譜方式，獲取火星表面岩石的化學元素組成。多光譜相機、地形相機和氣象測量儀，將感知火星表面環境，測量火星表面溫度、氣壓、風速、風向和聲音。「我們將圍繞水冰活動、火山活動等關鍵科學問題，深入認識火星古環境特徵和演化，研究古火星的宜居環境」。

今年4月中國航天公益形象大使、中國科學院院士葉培建曾透露，中國計劃探測的近地小行星和主帶彗星分別為2016HO3和311P。其中2016HO3是一顆地球共軌天體，直徑為40至100米，而311P彗核為320至580 米。兩項探測任務適合分析天體來源和演化，為研究太陽系起源與演化提供重要線索。他同時表示，因通訊延遲和星體運行速度等，中國還需有大量技術突破，包括飛行軌道優化設計技術，地面模擬與試驗驗證技術，交會、下降、附着、取樣過程自主導航控制技術和新氣動外形與防熱材料。

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