超馬慘劇 27官員問責

調查組指營運不專業 拘負責人

《人民日報》App及《中國婦女報》報道，通報稱，賽事舉辦機構在賽前曾收到氣象部門大風藍色預警，卻未採取有效應對措施；收到參賽選手和藍天救援隊求救信息甚至大批選手退賽報告後，仍未終止比賽。調查組認為賽事組織管理不規範、運營執行不專業，造成重大人員傷亡。另認定甘肅晟景體育文化發展有限公司對事件的發生負有直接責任，公司負責人張小燕等5人已被批捕。

此外，包括白銀市委書記蘇君、市長張旭晨、副市長高雲翔在內的賽事主協辦方16家單位27名相關人員被指對事件負有責任，分別處以政務警告、政務記過、黨內嚴重警告、職務降級等處分。景泰縣長張文玲予被免職，景泰縣委宣傳部部長、景區管委會主任丁柯涯，景區管委會副主任羅文濤則因嚴重違紀違法並涉職務犯罪，被採取留置措施等待查處。