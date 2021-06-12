「祝融號」首批火星照公布 官媒：探測任務取得成功

近處表面平坦 遠處是沙丘

中新社報道，火星着陸點全景圖，是祝融號尚未駛離着陸平台時，用桅杆上的導航地形相機360度環拍，再經校正拼接而成。圖像顯示，着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線；火星地形地貌圖，是祝融號駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖。圖像顯示，近處表面較平坦，有大小不同的石塊，邊緣平滑、顏色較淺、呈半掩埋狀，較遠處有一環形坑，環形坑邊緣分佈有顏色較深、棱角分明的石塊，更遠處是幾處沙丘。

另外，「中國印迹」圖，是祝融號行駛到着陸平台東偏南60度方向約6米處，拍攝的着陸平台影像圖。圖像可見着陸平台及平台身上所附的中國國旗，此外圖中表面地貌細節亦非常豐富；「着巡合影」圖，是祝融號行駛至着陸平台南向約10米處，釋放安裝在車底部的分離相機，之後退至着陸平台附近。分離相機拍下祝融號移動過程及與着陸平台的合影。圖像通過無線信號傳送到祝融號，再由祝融號通過環繞器中繼傳回地面。

NASA拍下天問與祝融

中國首次火星探測任務天問一號探測器去年7月23日於海南文昌成功發射，歷經地火轉移、火星捕獲、火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段，工程任務按計劃開展。截至6月11日，環繞器在中繼軌道運行狀態良好，祝融號在火星表面已工作28個火星日。本次發布的科學影像圖，標誌着中國首次火星探測任務取得圓滿成功。

美國太空總署日前亦公布火星勘測軌道器（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）在6日拍得的火星烏托邦平原南部的偽色衛星照片。照片右上方有兩處綠色，較大一處為天問一號着陸器，較小一處則為祝融號火星車，兩者相距約22米。在NASA發表祝融號照片前，中國國家航天局亦公布天問一號和祝融號的黑白衛星照片，祝融號同樣位於照片右上方。美方專家稱，他們的照片或許有助中方計劃祝融號的路線，「他們或會在照片中看到有趣的東西」。