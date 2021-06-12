北京聞風：「共富」繫執政基礎 浙江領銜「示範區」 ／文：鍾鳴九

為何選擇浙江？浙江的城鄉差距指標、區域發展指標以及富裕程度指標，均在全國前列，各方面條件較均衡。中央藉通過改革在浙江率先形成促進共同富裕的目標體系、政策體系、評價體系，能為全國其他地方促進共同富裕累積經驗、提供示範。

鄧小平1978年底提出先富理念，允許一部分地區、企業和人先生活先好起來，拉開中國市場化取向改革的序幕。但「先富」非最終目標，鄧小平強調「走社會主義道路，就是要逐步實現共同富裕」。國力躍升後，「共富」也為領導人重視——中共十九大報告首次把共同富裕作為具體目標；中共十九屆五中全會將「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」確立為2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標之一。習近平今年1月初亦提出，實現共同富裕是關係黨的執政基礎的重大政治問題；同月28日他再強調，進入新發展階段，要更注重共同富裕問題。

國力升 社會公平問題仍嚴峻

共同富裕實際上已在推進。脫貧攻堅戰勝利，標誌在推動共同富裕的路上邁出堅實一步。「鄉村振興促進法」於本月1日生效，對推動農民農村共同富裕具重要制度意義。當然中國現階段地區、城鄉、階層之間的差距顯著擴大，社會公平問題仍嚴峻。因此當局期望藉浙江「探索破解新時代社會主要矛盾的有效途徑，為全國推動共同富裕提供省域範例」。

浙江省已在行動，嘉興、湖州、溫州、義烏等地均在探索實施路徑。省內106個共同富裕先行村亦組成共同富裕百村聯盟，互通資源經驗。有觀察家指出，共富不僅是經濟社會問題，也要從中共的群眾基礎、執政基礎來理解，是「依靠誰、為了誰」的問題。

文：鍾鳴九