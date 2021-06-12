與美卿通話提台海斥泄毒論 楊潔篪：中美應合作

官媒稱中方「應約」 美卿「期待增接觸」

據新華社報道，楊潔篪是「應約」與布林肯通話。他說，合作應雙向互利，平衡解決彼此關切；中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，敦促美方跟中方一同努力，推動中美關係重回正軌。楊又提到台灣問題，稱事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。「我們敦促美方恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

談及疫情，楊潔篪稱中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何藉疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑，美方「一些人」編造散佈「武漢實驗室泄漏新冠病毒」的荒謬故事，中方嚴重關切。「我們敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。」他又指美方應解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政。

布林肯關注港疆台 指世衛應赴華續新冠溯源

據美國國務院的新聞稿，布林肯表達了美國對香港和新疆問題的關切，並呼籲中國大陸停止對台施壓，及釋放「錯誤拘留」的美國和加拿大公民。他亦提及新冠溯源調查應具透明度，認為世衛專家應到中國展開第二階段調查。

G7前夕 中美高級官員第四次通話

這是楊潔篪與布林肯阿拉斯加會晤後首次通話，也是繼國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪、美國財長耶倫，商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話後，中美高級官員的第四次通話。報道稱雙方還就其他共同關心的問題交換意見。