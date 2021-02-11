京准台人赴陸接種 台：回來仍須隔離 陸委會斥「疫苗統戰」 陳時中：科興國藥未獲緊急授權

國台辦：至5月6.2萬台胞赴陸打針

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨日以書面形式應詢表示，對乘搭民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。他透露，據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人；強調台灣5月初疫情爆發後，大陸一開始就表示願盡最大努力幫助台胞戰勝疫情，現在台灣「超過八成以上民眾願意接種大陸疫苗，也期盼盡快進口大陸疫苗」。不過，前日台灣有民調顯示，願意接種大陸疫苗的民眾為17.3%。

近日不時傳出台灣藝人在大陸接種疫苗。歌手蕭敬騰月初在上海接種第一針，並與醫護合影。隨後，歌手溫嵐、潘美辰、孟庭葦也在微博分享接種大陸疫苗的相片。台商協會會長徐正文亦稱，身邊很多台商朋友最近都前往大陸打針。據上海市早前公布的接種規定，從4月19日起，台灣居民可憑《台灣居民往來大陸通行證》（台胞證）上網預約登記，等候相關部門通知，在指定時間、地點免費接種大陸的新冠滅活疫苗。

蔡料7月供應穩定 開放全民接種

陸委會昨晚回應稱，大陸是「對台兩面手法、人為操作不斷的種種施壓作為」，並呼籲陸方「早日停止對台施壓，也勿再藉疫苗來分化統戰」。台灣總統蔡英文昨日表示，預計6月底、7月初可收到200多萬劑外購疫苗，到7月供應穩定時，會開放給一般民眾接種。

另據中央社報道，日本政府此前贈送台灣的124萬劑牛津-阿斯利康疫苗將於下周二開打。指揮中心昨日表示，依照疫苗公費接種對象順序，將開放第1至6類別對象，分別為醫事人員50.6萬人、防疫人員13.9萬人、高接觸風險前線人員6.1萬人、因特殊情况必須出國者2000人、機構社福人員與洗腎患者46.7萬人，以及75歲以上長者150萬人，共計267.5萬人。

申與莫德納合作生產疫苗

此外，關於疫苗代工，台灣衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，已向莫德納（Moderna）公司表達合作意願，稱今年中研院的mRNA技術有突破，台灣已具備生產疫苗相關能力。目前抵台人士須居家隔離14天，至於接種疫苗回台者可否豁免隔離，陳時中則表示「目前沒有這樣的政策」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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