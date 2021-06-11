台產疫苗最快7月打 未做三期測試 民眾憂當「白老鼠」

打兩劑血清陽轉率達99.8%

據中央社報道，高端總經理陳燦堅昨在記者會上宣布，公司研發的MVC-COV1901疫苗二期試驗「解盲」，實驗人數3000以上，發燒率小於1%，顯示是非常安全的疫苗。疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（即產生抗體反應）達99.8%，打完幾乎都會產生足夠量的抗體。他表示今年至少可生產1000萬

劑疫苗，明年更準備幫助友邦。

疫苗須經過三期臨牀試驗才能得知其保護力，陳燦堅承諾會做三期臨牀試驗，「最大目標是取得國際藥證」。但他也指出，三期成本相當高，每個人需要1萬美元，3萬人臨牀就要3億美元，「不是我們可負擔」，不過不排除在友邦國家或發病率高的地方做。

台灣總統蔡英文曾多次表示，7月可接種台產疫苗，政府上月底也提前向研發商高端、聯亞分別簽訂500萬劑的預購合約。高端表示，順利取得緊急授權後，最快可在7月初開打。台灣食藥署昨日公布台產疫苗緊急使用授權標準，除了要有3000名受試者資料以確保安全性，受試者體內中和抗體效果也不得低於接種牛津疫苗者。

台灣中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉稱，島內疫情嚴重，若海外疫苗遲遲不來，台產疫苗中和抗體效果不差於牛津疫苗，「有何不可用」，她認同食藥署緊急授權標準。台北市長柯文哲昨則表示，疫苗的重點是有沒有免疫效果，「以檢測血液中抗體為標準，那百分百成功」。

研究：少於三成民眾選打本地針

台灣國立政治大學選舉研究中心近日一項民調顯示，84%民眾傾向選擇接種復必泰疫苗，52%選擇牛津疫苗；台產疫苗則不到三成，高端為28.1%、聯亞25.6%，另僅17.3%民眾願意接種大陸製疫苗。facebook粉絲專頁《QuickseeK快析輿情資料庫》昨分析，有關打台灣疫苗，正面聲量為17.3%，遠低於82.7%的負面聲量，顯示民眾普遍對台灣疫苗施打的信心很低。其中「白老鼠派」質疑疫苗的安全性和有效性，「要台灣民眾先當白老鼠來試驗嗎？」；「食鹽水派」則不擔心安全性，認為疫苗根本沒效。

（新冠疫情）