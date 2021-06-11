稱海產檢新冠 中國停印度6企業進口

為期一周 檢3次陽性樣本停4周

據海關總署網站消息，因從印度進口的5批次凍去頭南美白對蝦的9個外包裝樣本，以及1批次冷凍帶魚的兩個內包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受6間印度水產品生產企業的進口申報一周。

此前，海關總署曾於5月22日通告，因從由印度進口的一批次冷凍舌鰨魚的2個外包裝和1批次凍墨魚、2批次凍去頭凡納對蝦的各1個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，暫停接受印度4家水產品生產企業的進口申報一周。

為防範新冠病毒疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，海關總署公告2020年第103號規定，同一境外生產企業輸華冷鏈食品或其包裝第一次和第二次被檢出新冠病毒核酸陽性的，海關分別暫停接受該企業產品進口申報一周，期滿後自動恢復；同一境外生產企業先後被檢出新冠病毒核酸陽性3次及以上的，海關暫停接受該企業產品進口申報4周，期滿後自動恢復。

據印度衛生部昨公布的數據，過去24小時印度境內有6148人死於新冠病毒，累計全印已有接近36萬人染疫病歿，居全球第三高。