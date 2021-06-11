中美商務部長通話 拜登上台第三次

中方：同意推動貿投務實合作

商務部官網昨披露了中美商務部官員通話的消息，稱「雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通」。這也是自拜登政府上台後，中美經貿官員第三次通話。此前，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴已與美國貿易代表戴琪、美國財長耶倫先後通話。中方稱，中美經貿領域已經開始正常溝通。

中新社報道，針對美國通過創新與競爭法案，商務部新聞發言人高峰昨日稱，中方反對把經貿問題政治化，搞零和博弈。高峰說，中方樂見其他國家經濟發展、科技進步，但反對將自身發展計劃與遏制他國聯繫起來，把經貿問題政治化，搞零和博弈。這不符合和平發展的時代主題。

日前，美國國會參議院通過《2021年美國創新與競爭法案》，向美國的技術、科學和研究領域投資超過2000億美元，來對抗中國日益增長的影響力，尤其是經濟實力。

（綜合報道）

（中美角力）