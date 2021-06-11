《反外國制裁法》通過 學者：外企被迫二選一

全國人大常委會會議昨在北京閉幕，會議表決通過《反外國制裁法》。國家主席習近平同日簽署主席令，同日實行。人大常委會法工委負責人接受新華社訪問稱，「中國早已不是一百多年前的中國，中國人民不是好欺負」，全國人大常委會在較短時間起草、審議並通過反外國制裁法，是反擊某些西方國家霸權主義和強權政治的迫切需要，是維護國家主權、安全、發展利益的迫切需要，是統籌推進國內法治和涉外法治的迫切需要，具有重要現實意義和長遠意義。

可被驅逐出境 在華資產遭凍結

該法制共16條，負責人表示，主要目的是反制、反擊、反對外國對中國搞所謂「單邊制裁」。適用對象一是國務院有關部門可以決定將直接或者間接參與制定、決定、實施上述歧視性限制措施的個人、組織列入反制清單。二是除列入反制清單的個人、組織以外，國務院有關部門還可以決定對下列個人、組織採取反制措施：列入反制清單個人的配偶和直系親屬；列入反制清單組織的高級管理人員或者實際控制人；由列入反制清單個人擔任高級管理人員的組織；由列入反制清單個人和組織實際控制或者參與設立、運營的組織。

李慶明：對外開放政策沒任何變化

至於反制措施，包括一不予簽發簽證、不准入境、注銷簽證或者驅逐出境；二查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；三禁止或者限制中國境內的組織、個人與其交易、合作等活動。同時，還作了一個「兜底」規定，即「其他必要措施」。該負責人認為，中國深化改革、擴大開放、實施該法律不會給對外開放帶來影響。中國社會科學院國際法研究所副研究員李慶明表示，「這種擔憂完全沒有必要，中國的對外開放政策不會因此發生任何變化」。

吳強：脫鈎式法律 加速國際孤立

自由亞洲電台引述內地獨立學者吳強表示，這次立法過程相當匆忙，顯示常委會的意願相當強烈。他形容，反制措施強度非常大，令境內個人、公司、關聯個人，日後須作二選一的選擇。如果支持外國制裁，在中國即處於非法狀態，必須撤離，但如果配合反制措施，很多境外業務都會受影響。立法加速推動中國與國際社會孤立，他形容是脫鈎式的法律。