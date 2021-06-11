隱形戰機FC-31現身航母訓練平台 內地專家：料成新艦載機 黃東：用於試位未落實

美軍事網：中國海軍革命性變革

根據「戰區」網站圖片顯示，在武漢航母模擬訓練平台停放着多架殲-15艦載機及直-18系列直升機的模型，其中在靠近艦島位置，泊着一架看似「小巧」的灰色戰機。魯普雷希特稱，這款原型機從後方來看，有雙斜尾翼、雙發動機與高置駕駛艙，與FC-31非常相似。而美國「海軍新聞」網站同日發表分析文章，稱雖然FC-31的早期宣傳是出口型號，但現在看來它很可能給中國海軍帶來革命性變革——有強烈迹象表明 FC-31，而不是殲-20，將成為中國下一代艦載戰機。

華二代隱形戰機 體積小利航母搭載

FC-31鶻鷹戰機是瀋陽飛機工業集團正在研製的雙引擎單座中型第五代戰鬥機，也是繼殲-20後的中國第二代隱形戰機。2014年在珠海航展上首次公開飛行表演，被視為與美國的F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）和F-35閃電-II（Lightning II）、法國的「陣風」（Rafale）戰機同一級別。這些年來，FC-31經過多次改良，2020年出現的最新型號，被認為更接近量產機型。

「海軍新聞」網站認為，FC-31原型機出現在武漢航母模擬訓練平台上是種強烈暗示，殲-20是一種更大、更重的戰鬥機，而現代航母艦載機的趨勢是向中型化靠攏。環球網認為，不同於陸地機場，航母總體容納空間有限，在艦載機性能不存在代差的前提下，航母所能搭載的艦載戰鬥機數量，在很大程度上直接決定了航母空中打擊能力的強弱。FC-31的尺寸較小，一艘航母能搭載的數量更多，確實優勢明顯。同時考慮到隱形戰機高昂的研製成本，也不太可能另起爐灶重新再研製一種海軍專用的艦載戰，因此目前FC-31上艦不算最理想、卻是最合理的選擇。

環球網引述一名不具名中國軍事專家表示，如果FC-31真的上了航母模擬平台，說明在研發新型航母搭載的艦載機時，已經將FC-31改進型作為一個選項，甚至可能是首選，「FC-31作為一款中型的隱身戰鬥機，將其改進型作為未來的艦載戰鬥機，可能性是比較大的」。新浪軍事周日曾報道，近日瀋飛所一張照片外傳，而上頭的鶻鷹模型格外引起外界關注，只見模型上塗了八一標誌，似乎顯示它已經獲得部隊列裝立案發展。

「FC-31空軍未接受 海軍也猶豫」

澳門國際軍事學會會長黃東對本報稱，FC-31目前並未被空軍接受，海軍也在猶豫。因為其戰鬥力明顯低於殲-20，亦比不上F-35。「等真正成熟時，F-35已經升級，六代機都快面世了，一出世就落後，軍方自然好謹慎」。他認為FC-31在陸上航母出現，只是用於試位，不代表麈埃落定。

明報記者

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