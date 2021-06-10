內地「公知」受邀赴日考察 網民斥著書「收錢做文宣」

日報告流傳內地網絡 網民列「公知名單」熱議

日本國際交流基金會的審計文件中，包括北京大學知名學者賀衛方、內地知名政論家馬立誠等人的名字。內地網民據此追溯相關受邀者撰寫過的文章或著作，如中國政法大學法學院教授何兵的〈日本法官為什麼從不腐敗〉、財經雜誌主筆馬國川的〈我為什麼如此關注日本〉，以及南開大學副教授熊培雲的〈日本是中國的一味藥〉等，相關著述被指充斥對日本的溢美之詞。「公知名單」在網上廣傳。

作家蔣方舟兩度發文澄清 提「日本二戰罪行不可原諒」

有網民將該報告視為日本「收買」中國公知的證據，指摘受邀者是為日本「拿錢辦事」做文宣。例如「觀察者網」報道，不少網民認為蔣方舟是「拿錢辦事」，更有人質問「日元好賺嗎？」蔣方舟生於1989年10月，湖北襄陽人。據其公開簡歷，蔣7歲開始寫作，9歲寫成散文集《打開天窗》，作品有《我承認我不曾歷經滄桑》、《東京一年》。其微博帳户有800多萬跟隨者。

蔣方舟周一（7日）在微博回應稱，日本國際交流基金會是為促進中日文化交流活動而設置的機構，旨在推進兩國友好交流，她受邀為公開正常的文化交流。蔣翌日再發文解釋，稱交流期間，邀請方按國際交流慣例，支付她在日期間的生活成本及研究費，約每月2萬人民幣。該篇聲明開首，她特意寫道：「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」

《環球時報》總編輯胡錫進評論事件，稱受邀訪問是國際交流通行做法。

外交部：中日互為重要近鄰 官方推動交流不勝枚舉

外交部新聞發言人汪文斌昨也專門回應事件，稱中日「互為重要的近鄰」，兩國人員往來十分密切。他說中日邦交正常化以來的近半個世紀，雙方由政府支持推動的人員交流不勝枚舉，為兩國關係發展「做出了積極貢獻」；中方希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現增進理解，建立信任，深化友誼的目標。

明報記者

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