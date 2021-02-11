台增274本土個案 證實四口家3病亡

增25死 累計333人染疫亡

據中央社報道，新增274宗本土個案分布以新北市162宗最多，其次為台北市63宗，桃園市15宗，苗栗縣12宗，基隆市10宗，彰化縣及南投縣各3宗，宜蘭縣2宗，台南市、嘉義市、台中市及新竹縣各1宗。其中雙北地區以外縣市49宗中，43宗為已知源頭，6宗源頭不明。

台北北投區一處民宅上周五（4日）3人因病身亡。警方接報後採集死者90多歲高姓老翁與妻子、兒子的樣本送檢，昨日檢測結果顯示核酸均為陽性。連同先前確診女兒，一家四口均染疫，3人病亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5月11日至6月7日累積296名死亡個案，其中35人到院前死亡、佔11.8％，初步研判隱形缺氧為主因。他指出，隱形缺氧沒有明顯前兆，患者自覺體內氧氣濃度低，緊急送醫多為時已晚；未來將擴大配送血氧機，並盡量將確診個案安置於集中檢疫所、醫院，避免確診者在家中隔離時，病情突然惡化。

陳時中昨日表示，近日台灣疫情比較平穩，但還需要持續注意，畢竟人流移動就可能帶來疫情傳播風險。指揮中心副指揮官陳宗彥說，雙鐵持續有端午期間退票，感謝各界支持在家不返鄉，希望連假期間持續待在原本住所，不要隨意移動。

（新冠疫情）