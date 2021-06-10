內地新冠疫苗接種超8億劑次

國家衛健委通報，內地截至6月8日累計接種新冠疫苗8億896.2萬劑，從接種超7億到8億僅用了6天。

科維福滅活疫苗獲批緊急使用

據《科技日報》報道，由中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的「科維福」新冠病毒滅活疫苗，首批昨天獲上市緊急使用，雲南省疾控中心獲得該批疫苗。

報道稱，科維福的一、二期臨牀結果顯示其安全及在接種機體後能夠快速誘導系統的免疫應答，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白（刺突蛋白）抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護。醫科院生物所在昆明新建的疫苗生產車間已投入使用，預計年產量擴增至5億至10億劑。科維福需接種兩劑，每劑間隔2至4周，目前接種年齡為18歲及以上人群。

中國目前獲附條件上市的新冠疫苗還包括國藥集團和北京科興共3款滅活疫苗和天津康希諾的腺病毒載體疫苗，一款中國科學院與安徽智飛龍科馬生物製藥聯合研發的重組蛋白疫苗獲得緊急使用批准。

張文宏：打開國門取決於免疫屏障

張文宏前天接受「觀察者網」訪問，對於何時可打開國門，他說取決於國家「免疫屏障建立到什麼程度」，預測明年春天可去疫情控制得好的國家或地區走走，但前提是自己接種過疫苗，且去疫苗接種非常好的國家。

（新冠疫情）