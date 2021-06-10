穗增8本土病例 封區物資缺 荔灣居民呼救：斷糧斷藥斷奶粉

綜合報道

據廣州市衛健委通報，廣州前天新增個案中，4宗在荔灣區白鶴洞街封閉區，1宗在荔灣區東沙街，2宗在南沙區珠江街。荔灣前天開始再次在包括白鶴洞街在內等9條封閉和封控管理區街道組織全民核酸檢測。

荔灣13條街再全民驗核酸

昨晚，荔灣再發公告，要求金花、西村等位於該區北片、屬非封控管理的13條街道轄區內全體居民，今天（10日）起做新一輪核酸檢測。

白鶴洞街自本月3日調整為封閉管理區後，6天內累計新增30宗確診。南方網報道，廣東省新冠肺炎研判專家組成員、暨南大學教授王聲湧對此表示，這些新增病例是在封區前已感染，通過多次核酸篩查陸續發現，體現封區及反覆篩查的功效。

央視新聞也引述廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼稱，病毒通過實驗室檢測出來需要時間，不同的人被檢出核酸的時間亦不一樣，因此需啟動多輪核酸檢測，來發現處在不同階段的核酸陽性人群。

荔灣多個封閉小區管理不善，遭到居民批評。網上流傳一段短片中，鶴園小區一名阿伯在見到官員落區巡視時大聲呼救，稱在家「等咗兩日無嘢食，真係會死人㗎」，曾求助但「打電話無人聽」，「你哋行過來聽聽我哋嘅聲音啦。」在另一個封閉的廣鋼觀鶴小區，有居民稱基本生活已無法保障，需要慢性藥的老人連續10多天斷藥，小孩斷奶粉。

早前當局原打算將部分封閉小區居民轉往花都區的酒店集中隔離，但遭當地民眾抗議。部分人轉送往從化區，亦有不少人「遊車河」後返回原小區，因此未能買菜備在家中。

居民質疑物管「只跟領導對接」

有同住鶴園小區的微博網民昨稱，前述阿伯的抗議很快得到回應，當天起全小區獲得免費派送盒飯。而觀鶴小區情况未有改善，有居民發帖稱，小區已兩天沒人統計買菜，自己好不容易從網上採購，且商家將物資送到小區門口，但沒有志願者願協助將物資拿上樓，稱「不屬他管」、「人手不夠」，導致其採購的食物放壞。該居民質問小區物業、居委會、志願者等，是否「只跟上級領導對接，不跟下面人民群眾對接」，稱自己安分配合政府防疫，只求政府解決好基本溫飽。

廣州用自動駕駛汽車送物資

與此同時，廣州官方昨在市疫情防控記者會上稱，廣州正「創新運用自動駕駛技術」，發動全市多家世界先進的自動駕駛技術企業參與到物資保障工作，截至6月8日，投入共23輛自動駕駛汽車、13輛小型物流配送車進入封閉區域，運送各類物資近千次，累計64.2噸。

（新冠疫情）

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