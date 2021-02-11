全台死亡超300 蘇貞昌陳時中道歉

近兩天確診降 惟「無放鬆本錢」

中央社報道，昨天確診以新北市123宗最多，其次台北54宗。鑑於疫情持續，蘇貞昌前天宣布三級警戒延長至本月28日。陳時中表示，近兩天採檢陽性率持平下降，「是好現象，但我們毫無放鬆本錢」。

東森新聞報道，台灣精神專科醫師蘇偉碩在facebook建議，台灣應立即進入四級警戒，並阻斷無症狀感染者傳播鏈，才能防止疫情擴散。他又指，台灣現時很像去年的中國大陸，而雙北就是去年的武漢，民眾從雙北去到別區就會被針對。

台灣累計確診已破萬，308人因染疫死亡。聯合新聞網報道，在昨天下午立法院會上，國民黨立委曾銘宗連續質問蘇貞昌和陳時中，何以台灣確診者的死亡率較其他地區高，兩人願不願意代表政府道歉。陳時中稱，目前是疫情急性期，且第一波確診的為年紀較長者，身體較弱，因此死亡率偏高。

兩人稱「這不是道歉不道歉的問題」，希望極力救助。曾銘宗隨即要求暫停質詢杯葛議事，陳時中方稱「深感歉意」，對每一條生命都應該盡更多力量。接着蘇貞昌也致歉，稱「沒有照顧（民眾）到百分之百好」。

另據福建省廈門市衛健委通報，前天廈門新增兩宗台灣輸入個案，確診和無症狀感染者各1宗，兩人分別於本月3日和6日搭乘廈門航空航班抵廈。

（新冠疫情）