廣州關高風險區街市 荔灣局部轉酒店隔離

廣州增14宗 荔灣封區佔9宗

據廣東省衛健委及廣州市衛健委昨通報，廣州新增的14宗個案中，4宗是無症狀感染者轉確診，另10宗確診個案均從密切接觸者和重點人群主動排查發現，其中9宗均居住在荔灣區白鶴洞街道封閉管理區，餘下一宗在番禺區，也與此前白鶴洞街感染者有關聯。廣州自上月21日爆發本土疫情至今，本土確診已累計98宗，無症狀感染累計10宗。

荔灣區再度組織封閉和封控管理區域全員核酸檢測，要求包括白鶴洞等9條街道轄區內全體居民昨天到指定地點做檢測，之後直接返家繼續居家隔離。

廣州7日晚亦發布關於加強部分重點場所疫情防控的通告，表示即日起關閉全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場；全市餐飲場所、醫療機構等重點場所實施「掃碼進場」。相關場所在未生成專屬「通行健康碼」前，入內者須以信息登記，沒有使用智能通信設備的人可由親屬等代為申請生成本人「健康碼」，並打印隨身攜帶供掃碼查驗。

全市密閉娛樂場暫停營業 包括戲院

廣州市文化廣電旅遊局網站消息指，中高風險地區及實施封閉、封控管理區域內的各類公共文化旅遊場所全部停業。全市其他區域的密閉娛樂場所，如電影院、劇院、歌舞娛樂場所（KTV）、上網服務場所等暫停營業。深圳地鐵昨稱，即日晚上8時起，深圳地鐵全線網所有車站將實施「驗碼進站」，乘客進站前需展示「粵康碼」或「深i您健康碼」，顯示綠碼方可進站乘車。

確診男瞞報荔灣行蹤 曾赴番禺多處恐播毒

此外，廣州一名確診男子因涉嫌妨害傳染病防治被刑事拘留。據廣州市公安局副局長楊炳升昨通報，家住番禺區大石街北聯村的祝姓男子，上月25日曾前往荔灣區白鶴洞街某小區探望父母。其父母上月30日確診。祝男其後出現咳嗽、發熱症狀，本月2日和4日就醫，但未如實告知醫生近14天內旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸以及曾到疫情高風險區。楊炳升稱，祝男至本月6日被採取隔離措施前，行蹤已涉及番禺區大石街轄內醫院、便利店、球場等公共場所，導致大量群眾成為密切接觸者、次密接觸者需要隔離觀察，引發疫情傳播嚴重危險。

（綜合報道）

（新冠疫情）