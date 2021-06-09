澳媒：澳洲柑橘滯華港口 清關「遇延誤」

西澳最大柑橘生產商之一AGRIFresh主管丹尼爾（Daniel Ying）表示，據他得知，從澳洲運抵中國的柑橘正在港口「大量滯留」，使澳洲柑橘對中國的出口量較往年明顯下滑。他認為這可能與中澳之間的緊張關係有關，「與前幾年相比，我們今年並沒看到大量（運載柑橘的）集裝箱出口中國」。報道稱，隨着柑橘出口受阻，來自澳洲東部各州的早季柑橘大量湧入西澳市場，柑橘在澳洲正出現供過於求的趨勢，價格開始下跌。

中國佔出口量近四成 業界盼可供貨

中國是澳洲最主要的柑橘出口市場。根據澳洲柑橘協會數據，2019年中國市場佔澳洲柑橘出口貿易近40%，被視作「核心市場」。業內人士預計，今年澳洲柑橘收成較樂觀。AGRIFresh已開始採摘今年的7000噸柑橘，是該公司迄今為止最大的收成。澳洲的柑橘業急切希望能繼續向中國供貨。丹尼爾稱，失去中國市場的影響巨大，「我們當然希望中國能重新回來」。中澳關係轉差後，中國陸續對澳洲龍蝦、牛肉、葡萄酒及大麥、煤炭等實施貿易制裁。