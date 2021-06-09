高校生抗議與職業院校合併 警入校維穩 學生遭棍打流血 當局叫停「併校」

警指控學生禁錮院長 查違法行為

江蘇省丹陽市公安局昨日通報稱，周日（6日）下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋說明工作的55歲學院院長常×「非法扣留」，「限制其人身自由達30餘小時」。通報又稱，公安機關多次向學生警告，「開展法律宣傳，但遭到一些學生的圍攻謾罵、阻礙執法」；為維護校園秩序和被困人員人身安全，公安機關「依法採取必要手段將被困人員帶離」，送院救治。警方表示正調查該宗事件涉及的違法行為。

另一邊廂，維權學生及家長均表示不滿，指校方沒有事先通知，私自決定轉設，學校事前並未進行任何民意測評，損害學生利益，剝奪學生知情權。

內地教育部近年推動「獨立學院」改制，上周五（4日）發出公示，宣布計劃將13間大學名下的獨立學院，轉設成「職業技術大學」。其中江蘇涉及5間。分析指，這些獨立學院原本掛名相關大學，學額原屬「普通本科」，學生憂慮學院合併成職業技術大學後將變成檔次低一級的「職業本科」，將影響找工作、報考研究院等的機會。

「獨立學院」改制 學生憂併校「降格」

消息一出，除了中北學院，面臨「轉設」的南京中醫藥大學翰林學院亦有學生拉橫額抗議，浙江工業大學之江學院亦有學生在校內抗議。有網傳片段顯示，警察到場後，學生在校門開啟手機燈築成燈鏈，有人拉起「南師中北絕我前途！拒絕職本，還我普本！」標語。另有網民將學生受傷圖片發布於微博，並表示有為院長提供牀墊、充電寶、食物及水，網傳相片亦顯示有學生幫院長撐傘遮擋陽光。