天安門首辦黨慶活動 領導人料將演說 周六日演練 6．23至7．1廣場關閉

演練期間封鐵路站巴士改道

北京市公安局公告稱，周六（12日）下午2時起，在天安門地區及長安街沿線除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，其他人車一律禁止通行。公告並按時段劃分演練區域，範圍包括長安街北側的故宮與中南海，南側的廣場及廣場兩側的人民大會堂和國家博物館。當日大量途經上述區域的公共交通需改路。央視引述北京公交集團稱，在演練管制期間，將調整31條巴士線。

地鐵方面，當日下午4時起，2號線前門、1號線天安門東站、天安門西站等亦需封閉。與此同時，2號線與4號線宣武門站封站，停止轉車。北京地鐵表示，將會加大運載力，增加班次，保證運行。

天安門地區管理委員會早前發通告稱，按照中共建黨100周年慶祝大會整體工作安排部署，自上月25日起至7月1日凌晨，將在天安門廣場及周邊區域進行慶祝大會廣場要素搭建施工。受施工影響，本月23日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放，7月2日上午將根據實際情况適時恢復開放。

消息：有大型活動 會做好防疫

消息人士對本報表示，與往年不同的是，今年中共將首次在天安門舉行黨慶大會。整個活動將分兩日完成，主要內容包括廣場大型活動及領導人講話。消息人士並未透露大型活動的具體內容，但表示大會將做好各項防疫工作。早前內地網絡曾有片段顯示，在北京東側有陸軍航空兵直升機編組飛行，且機腹下懸有各色旗幟，有排列為「100」字樣，疑為為慶祝中共建黨100周年排練。

隨着七一這中共建黨百周年紀念日的臨近，北京各機關單位亦集中舉辦黨史學習教育。據《北京日報》報道，北京已有近百萬黨員群眾，赴中共中央北京香山革命紀念地（舊址）、陶然亭慈悲庵、中山公園來今雨軒、北京植物園一二九運動紀念地等「紅色遺址」展開黨史教育。

早前北京還開放中共創辦人之一李大釗故居、《新青年》編輯部舊址（中共另一創辦人陳獨秀的舊居）、京報館舊址等中共早年重要活動場所，並接到各機關單位的大量參觀預約，使七一前參觀有關景點一票難求。記者曾向李大釗故居和李大釗烈士陵園工作人員致電預約參觀，被告知七一前的預約均已排滿，囑記者若隻身一人可到場「碰碰運氣」。記者兩次到李大釗故居，均因參觀額滿，未能入內。

明報記者

（中共100周年）

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