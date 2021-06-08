「躺平主義」熱議 作文試題論青年責任

澎湃新聞報道，2021年高考昨開考，首場語文考試中最受關注的莫過於作文題目。教育部考試中心表示，今年全國高考語文共有8份試卷，教育部考試中心製作4份，北京、天津、上海、浙江自主製作4份。

8份試卷題目同講求思辨

根據考卷，全國甲卷要求結合材料，以「可為與有為」為主題寫一篇文章；全國乙卷要求結合與追求理想相關材料，以及考生對自身發展的思考寫一篇文章；新高考I卷要求考生結合有關中共前領導人毛澤東論「體育之效」，寫一篇體現考生感悟與思考的文章；新高考II卷高考作文題頗為特別，要求考生根據「人」字毛筆書法筆畫，寫一篇能夠反映自身的認識與評價、鑑別與取捨，體現新時代青年的思考的文章。

北京卷則要求以「論生逢其時」為題目寫一篇議論文，或以「這，才是成熟的模樣」為題目寫一篇記敘文；天津卷要求考生結合有關「時間」的材料以及自身體驗寫一篇文章；上海卷要求考生結合有關時間與價值的一句話材料寫一篇文章；浙江卷則是要求考生結合自身體驗與思考，寫一篇談得與失的文章。

教育部專家評點指出，今年高考語文以全面融入的形式落實立德樹人，引導全面發展。國家教育考試指導委員會專家陳志文在點評時指出，今年高考雖有8份試卷、8道作文題，其實只有一個主題，即站在新百年的節點上，強調青年的責任與擔當。同時，今年每道作文題的背後都非常講求思辨。

有關的作文命題似是回應內地網上近期掀起的「躺平主義」爭議。對於「躺平」，大體代表一種「慢節奏」、「低欲望」的生活狀態。有關話題引起許多年輕人共鳴，網絡上迅速湧現出一批喊着要「躺平」的年輕人。但年輕人抱有如此生活態度，讓一些學者、企業家等前輩們感到擔憂，認為這種「態度極不負責」，有人說「現在年輕人躺平，國家的未來靠誰？」

專家稱勿直接批判青年行為

中國網昨日則發表評論稱，出現這樣的對立，究其原因，在於老一輩們只是從自身經歷出發，批判年輕人的行為表現，卻沒有試圖了解他們為什麼這樣做。國家二級心理諮詢師肖玲燕認為，當一些聲音或行為出現時，不要着急去下定論甚至直接批判，而是要建立溝通渠道，了解他們作出有關選擇的原因，是不是需要幫助和支持。