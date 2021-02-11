昨再添214宗病例 全台三級警戒延至本月28日

暫停到校上課至暑假

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心披露，昨新增的211宗本土病例，個案分布地區以新北市82宗最多，其次為台北市60宗，苗栗縣45宗及彰化縣8宗等。

指揮中心統計，台灣此波疫情的死亡個案，有18%是在發病3天內逝世。指揮中心早前表示，引起此波疫情的是英國變種病毒。但對於部分患者快速死亡的情况，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，擔心是否病毒株有異常，已加快進行病毒基因序列分析。

全台疫情警戒第三級原本延長至本月14日，但疫情無法控制。台行政院昨日宣布再延長全台三級警戒管制為期兩周至6月28日，全台各級學校也配合停止到校上課至暑假。

台教育部表示，考慮到學期完整因素，各級學校及公私立幼稚園停止到校上課，延長至7月2日（高中以下學校休業式），學生改為居家網上學習，並停止前往兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構。蘇貞昌表示，因應三級管制，要求教育部做好大學指考的相關防疫規劃，也要配合指揮中心並妥為對外說明。