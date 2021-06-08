高考開鑼 廣州確診考生醫院應試 全國1078萬考生 各地防疫措施嚴格

今年是新冠疫情下的第二次高考，去年受疫情影響，高考推遲至7月，今年重回6月。央視新聞報道，全國今年共設7200多個考點（中學）、考場（即考室）46.6萬個，包括備用隔離考場2.6萬個，涉考工作人員逾140萬人。

考試工作人員須完成接種疫苗

大部分省市今年明確要求，考生在考前14天實行連續健康監測。受疫情影響，廣東除了要求考生14天健康監測外，還要在考前7天內做核酸檢測。對考務人員，在健康監測及核酸檢測此兩項要求上，同時要求完成接種疫苗。

《中國青年報》報道，廣州多所中學在5月底開始實行全封閉管理，考生和教師住校備考，其中包括位於疫情重災區荔灣區高風險和封閉地區的4個考點，分別是廣東省實驗中學、真光中學、培英中學和金道中學，以確保與其他地區考生不會互相接觸。

據中新網報道，廣州針對確診、核酸檢測陽性、密接或次密接等不同類型考生，設置普通考點及隔離考點。在普通考點內，再設置普通考場、備用考場和隔離考場。密接和次密接考生在隔離考點考試，密接考生1人一考場，次密接考生4人一考場。

一名無症狀感染考生和一名確診考生，昨則在廣州市第八人民醫院接受了隔離高考。澎湃新聞報道，醫院為該兩名考生佈置了特殊考場，在病房放置一桌一椅，房間裝有高清監控攝像頭，廣州市招考辦的4名監考員在清潔區通過實時監控畫面監考，同時有4名醫護人員協助監考員。考試結束後，醫護人員會為試卷消毒。

廣州首派專車接送指定考生

該院副院長羅紅彬表示，醫院是在評估兩人身體狀况後為其安排考試。昨天早上醫院再對考生做全面身體檢查，考生情緒穩定，狀態良好。應考前，醫院中醫科專門為考生提供營養餐和有助於身體恢復的湯水，以及安排心理輔導醫生。

考生出行保障也是高考防疫重頭戲。《南方都市報》報道，對封控區域考生、密接考生、次密接考生等，廣州首次採用專車、專用司機接送往返隔離考點，專車司機均經過嚴格的健康檢測和疫苗接種、核酸檢測等。在佛山，有3名考生居住在因疫情而封閉管理小區，當地交警鐵騎隊護送一輛救護車接送考生至考場。

此外，已百多天沒有出現本地疫情的北京也實施嚴格高考防疫措施。《北京青年報》報道，據北京教育考試院表示，今年一線考務工作人員除了要在考前14天健康監測外，亦需全部接種疫苗，且要在考前7日內核酸檢測為陰性。延續去年做法，每個考場均配備1名專業防疫副主考，負責疫情防控常規工作和處理突發情况。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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