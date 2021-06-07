王毅晤印尼總統特使 共同敲定「春苗行動」

【明報專訊】國務委員兼外長王毅前天（5日）與印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特在貴州貴陽共同主持兩國高級別對話合作機制首次會議，雙方共同宣布在印尼全面啟動為海外中國公民接種新冠疫苗的「春苗行動」。
中新社報道，王毅在會上稱，作為發展中大國和國際社會負責任成員，中國和印尼在疫苗問題上的態度和立場高度契合，兩國積極開展疫苗合作，使之成為兩國關係的新亮點，也為發展中國家樹立典範。他表示，當前各國疫苗接種不平衡問題「十分突出」，一些發達國家囤積疫苗，很多發展中國家無針可打。中方堅決抵制「疫苗民族主義」，反對製造「免疫鴻溝」。
支持印尼打造地區疫苗生產中心
他稱，中國已宣布支持新冠疫苗知識產權豁免，推動企業對發展中國家技術轉讓，支持開展聯合生產，擴大疫苗可及和生產可負擔疫苗。中方將鼓勵更多品種的中國疫苗在印尼開展臨牀試驗，支持印尼打造地區疫苗生產中心，共同推進疫苗在全球範圍特別是在廣大發展中國家中公平合理分配。
盧胡特表示，印尼在中方大力幫助下有效應對疫情，對開展雙邊高水平務實合作提供了有力保障。印尼希望繼續與中國開展在疫苗研發、生產、分配等領域的全產業鏈合作，盡快建設地區疫苗生產中心，同時願積極配合中方落實「春苗行動」，幫助在印中國公民接種疫苗。
中國今年3月初在全國兩會上宣布推出「春苗行動」，截至上月19日，「春苗行動」已在非洲、歐洲、東南亞地區等的120多個國家開展，有50多萬海外中國公民已參與接種。
翻查資料，中國科興疫苗去年底開始在多個國家開展三期臨牀試驗，其中包括印尼。印尼於今年1月11日批准科興疫苗緊急使用許可，隨後印尼總統佐科維多多及該國多名高階軍官、醫療系統官員等都接種了科興疫苗。