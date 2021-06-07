王毅晤印尼總統特使 共同敲定「春苗行動」

中新社報道，王毅在會上稱，作為發展中大國和國際社會負責任成員，中國和印尼在疫苗問題上的態度和立場高度契合，兩國積極開展疫苗合作，使之成為兩國關係的新亮點，也為發展中國家樹立典範。他表示，當前各國疫苗接種不平衡問題「十分突出」，一些發達國家囤積疫苗，很多發展中國家無針可打。中方堅決抵制「疫苗民族主義」，反對製造「免疫鴻溝」。

支持印尼打造地區疫苗生產中心

他稱，中國已宣布支持新冠疫苗知識產權豁免，推動企業對發展中國家技術轉讓，支持開展聯合生產，擴大疫苗可及和生產可負擔疫苗。中方將鼓勵更多品種的中國疫苗在印尼開展臨牀試驗，支持印尼打造地區疫苗生產中心，共同推進疫苗在全球範圍特別是在廣大發展中國家中公平合理分配。

盧胡特表示，印尼在中方大力幫助下有效應對疫情，對開展雙邊高水平務實合作提供了有力保障。印尼希望繼續與中國開展在疫苗研發、生產、分配等領域的全產業鏈合作，盡快建設地區疫苗生產中心，同時願積極配合中方落實「春苗行動」，幫助在印中國公民接種疫苗。

中國今年3月初在全國兩會上宣布推出「春苗行動」，截至上月19日，「春苗行動」已在非洲、歐洲、東南亞地區等的120多個國家開展，有50多萬海外中國公民已參與接種。

翻查資料，中國科興疫苗去年底開始在多個國家開展三期臨牀試驗，其中包括印尼。印尼於今年1月11日批准科興疫苗緊急使用許可，隨後印尼總統佐科維多多及該國多名高階軍官、醫療系統官員等都接種了科興疫苗。