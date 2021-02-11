台增335本土病例 蘇貞昌籲端午勿搶車票

衛福部疾管署統計，截至昨日上午，全球死亡率2.16%，但自5月15日台北、新北的疫情警戒升至第3級以來，台灣的死亡率已達約2.4%。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去台灣確診者以年輕人居多，因此死亡率非常低，但此波疫情確診者以中高齡族群佔多，且幾乎都有慢性潛伏疾病，導致死亡率偏高。

指揮官陳時中表示，將努力讓死亡率下降，包含疫苗充足時，大部分前線醫護防疫人員接種後，會讓高齡者優先接種。對於會否延長第3級警戒，陳時中表示，會上報到行政院各部會討論，本周統一發布。

疫情升溫全台進入第三級警戒，為減少民眾在端午節時出行，疫情指揮中心日前宣布雙鐵與公路運輸每班次量降低在兩成以下。蘇貞昌昨表示，這次疫情嚴峻，拜託民眾盡量不要外出，「尤其是端午節，這時候不要再去搶車票」，政府也有總量管制。

台高鐵入座率兩成為原則

台灣高鐵宣布，為落實防疫，端午連假期間將採梅花座，平均座位利使用率以兩成為原則，若乘載率已超過兩成的車次，會調配部分旅客換搭其他班次。