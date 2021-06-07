廣州南沙區一家六口染疫 增7宗本土感染 昨4地列中風險區

中新社報道，據廣州市疫情防控新聞發布會昨日通報，廣州市上周六新增10宗境內感染，其中7宗為確診病例，3宗屬無症狀感染。上述新增的10名感染者中，有6人位於該市南沙區珠江街。據南沙常務副區長謝明表示，初步調查南沙區的張氏夫婦曾到過荔灣區鵝公村餐廳用膳，發現的新增病例和無症狀感染者均屬與該對夫婦同住的家人，其中包括1歲和5歲的女童。目前張家六口均已送至廣州市第八人民醫院進行隔離治療。

從穗回吳川男陽性 列無症狀感染

南沙已於上周六啟動三級分級分類管控措施，對出現陽性個案的嘉安花園作封閉式管理，要求所有居民嚴格居家，足不出戶，並且持續7日、每日做一次核酸檢測。南沙現已劃定了約3平方公里的區域作封控管理區，區域內實行只進不出，如非必要嚴禁聚集。

另據「吳川市衛健局」微信公眾號通報，吳川市昨日發現一宗無症狀感染。患者是姓容的25歲男子，為吳川市覃巴鎮下榕村人，在廣州一間汽車貿易公司工作。上周一（5月31日）凌晨從廣州返回吳川。上周六核酸檢測結果疑似陽性，次日經專家組會診診斷為無症狀感染者，正在湛江市定點醫院隔離治療。

廣佛出省者 需持48小時核酸陰性證明

廣州、佛山和東莞市衛健委昨日同時宣布，進一步強化疫情防控工作的安排，市民如非必要不離穗、不出省，今日12時起，有需要離穗出省的廣州、佛山市民，需持有48小時核酸檢測陰性證明，東莞市民則需持有72小時核酸檢測陰性證明。廣州市亦宣布自周日起，廣州市包括涉及越秀區北京街道，海珠區沙園街道、昌崗街道，以及濱江街道等部分街區調整為中風險地區。截至昨日中午12時，廣東省高風險地區有兩個，中風險地區則有11個。

（綜合報道）

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