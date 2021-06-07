美軍C-17首降松山 3議員晤蔡英文 「不讓台疫下孤軍奮戰」 允捐75萬劑疫苗

據中央社等台媒報道，達克沃思與參議院軍事委員會成員的蘇利文（Daniel Sullivan）、外交委員會成員昆斯（Chris Coons），與隨行幕僚共約15人的訪問團，從韓國烏山空軍基地飛抵台灣，台外交部長吳釗燮到場接機。

達克沃思致辭時表示，3人以朋友的身分抵台，因為台灣正面對疫情挑戰，而「朋友就是要互相幫忙」。她宣布，經他們與白宮討論，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗作為援助。達克沃思說，對美國而言，台灣被列入第一批疫苗接受方至關重要，美國了解到台灣的迫切需要。

吳釗燮感謝3議員具體行動挺台

吳釗燮對訪問團表示歡迎，並感謝3名參議員以具體行動支持台灣，包括捐贈疫苗，以及昆斯提到將台灣納入美參議院目前正推動的最新戰略競爭法案。

總統蔡英文其後在空軍松山基地指揮部與訪問團會面。她感謝訪問團在密集的韓國訪問行程後專程到台灣，傳達美國國會跨黨派支持台灣的信息，再次展現台美堅若磐石的情誼。

她表示，十分感謝拜登政府伸出援手，也感謝3名參議員協調努力，稱「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

有台灣涉外高層稱，美方捐贈的疫苗種類和疫苗抵台時間，必須透過新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）平台運作，台美會密切溝通。

此次是美參議員首次搭乘C-17戰略運輸機訪台，也是松山機場首度有美軍用戰略運輸機到訪。中央社引述國防部智庫「國防安全研究院」學者蘇紫雲稱，以往美國會議員出訪都是搭乘C-40系列行政專機，此次出動C-17有政治與軍事意義。

中國大陸官媒《環球時報》去年曾發表評論稱，若有美國軍機在台灣境內直接起降，將是嚴重事件，「台海戰爭將就此打響」。該文昨引起台灣網民熱議。

《環時》：美台政治算計不顧人命

《環球時報》昨再以社評回應美參議員訪台稱，「這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀」，質問「他們是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？他們政治算計到了不顧防疫不顧人命的地步，真是讓人不齒」。

該社評又表示，美國無論話說得多好聽，對2300萬台灣人口來說，75萬劑疫苗猶如杯水車薪，指美「訪台秀是來挺民進黨當局」，「後者的心思不用在解決實際問題上，而是靠這樣的政治操弄往下混」；又「正告美台當局，針對一個中國『切香腸』，最後切掉的一定是他們的手指」。

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