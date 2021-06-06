加總理：華冬奧成施壓機會

路透社和美國之音電台報道，杜魯多接受《多倫多星報》視像訪問時稱，中國只有在面對聯合陣線的情况下才會改變自己的行為，他將在本周舉行的七大工業國集團（G7）領導人峰會上提出這個問題，「目前國際社會對中國施加的壓力非常強烈，中國明年將舉辦冬奧……中國很容易對任何一個國家、包括美國所說的話置之不理，但當國際社會團結起來，就開始影響他們自己的打算」。杜魯多並無提出讓運動員抵制北京冬奧的議題，加拿大奧委會曾反對杯葛。

華使館批加國個別組織煽動反華

中新社報道，日前加拿大個別組織向眾議院加中關係特別委員會提交報告，稱中方「透過代理人和前線組織恐嚇、招募華裔及加政、學、商界人員」，「透過民間團體散佈針對維吾爾人、西藏人、台灣人、香港民主人士和中國大陸異見人士的虛假信息」等。駐加使館發言人批評，上述言論純屬無稽之談且別有用心，中方堅決反對；中方敦促有關人士正確、客觀看待中國發展和中加關係，停止把中加正常交流合作政治化、污名化的行徑，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。