中俄外長通話 王毅籲同抵制美國

批美搞小圈子干涉內政

新華社報道，王毅提到，上月國家主席習近平與普京以視像方式共同見證中俄核能合作項目開工儀式，為雙邊關係發展注入強勁「核動力」，雙方要把中俄高水平政治互信和傳統友誼轉化為更多合作成果，使兩國關係真正做到「上不封頂，下接地氣」，攜手打造新型大國關係的典範。

王毅稱，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係是全天候的，在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。他說，針對美西方國家利用人權問題抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場，拉夫羅夫日前在金磚國家外長會上再次就新冠溯源問題仗義執言，抨擊美西方造謠污衊，中方對此高度讚賞。王毅又表示，美國以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政，打着多邊主義旗號推行單邊主義，中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、國際公平正義、世界和平穩定。

拉夫羅夫表示，俄方願就國際和地區問題同中方保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，堅決反對霸權主義，堅定捍衛多邊主義，共同維護世界和平穩定和國際公平正義。

普京：俄中將加強協調配合

此外，普京被新華社社長、總編輯何平問及中俄關係時說，俄中擁有廣泛共同利益，這是雙方深化合作重要基礎，雙方合作關鍵領域之一是經濟合作，同時又在飛機製造、月球科研、能源、環保、人文交流等廣泛領域開展密切合作。普京表示，他毫不懷疑俄中將繼續在國際舞台加強協調配合，維護共同利益，雙方這種戰略協作，無疑有利於維護國際戰略穩定。