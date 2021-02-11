台增511本土個案37死 苗栗外勞群組擴大

苗栗增66宗 爆疫兩廠累計142人確診

在新增37宗死亡個案中，年齡介乎30多歲至90多歲，死亡日期介乎5月23日至6月2日。中央社報道，其中一名30多歲男性，沒有慢性病史，但有萬華區活動史，他上月11日出現咳嗽、呼吸喘症狀，當天採檢後送往集中檢疫所，18日住院，23日確診，6月1日病逝。在昨公布的511宗本土個案中，新北229宗、台北144宗，而苗栗則有66宗，指揮中心指揮官陳時中表示，從苗栗增加的案例來看，主要是外勞所在工廠增加較多。

台媒新頭殼newtalk報道，苗栗爆疫的電子廠為竹南科技廠京元電子、超豐電子。截至昨（5日）為止，京元電子共有131人確診，包括14名台灣籍、117名外籍；超豐電子則有11人確診，包括1名台籍、10名外國籍。指揮中心已緊急派駐防疫團隊成立前進指揮所，針對兩廠全體員工及周圍店家快篩，預計篩檢4000人。超豐電子發言人陳笙證實，該批確診外籍員工前僱主為京元電子，並非同家中介，不過，確診者尚未進入生產線工作，相關接觸者也已匡列採檢。

台北確診男逃離酒店 後被捉回

另外，台北防疫專責旅館凱撒大飯店有確診者出逃。逃跑的確診男子在5月31日入住，市府相關單位中午接獲酒店通知，有男子上午自行離開，經調監視器通報警方擴大協尋。另外，傳出男子還去搭台北捷運，對此台北捷運公司表示，各車站都平靜，也無警方詢問。

聯合報稱出逃男子姓完，約40多歲。從酒店太平梯逃生門離去後，乘搭捷運回文山區。完男原本到文山區找友人，但友人拒絕見面，他就在友人住家附近遊蕩。警方鎖定其位置後，中午找到人。完男後由防疫人員護送，搭乘防疫專車返回酒店。

（綜合報道）

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