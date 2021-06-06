廣州增8宗感染 南沙封區 全市11區檢測 省內5600醫護馳援

據廣東省衛健委，內地4日新增的11宗本土個案均在廣東，其中6宗在廣州、2宗在佛山，3宗為早前無症狀感染者轉確診病例。廣州和佛山昨分別另新增2宗和1宗無症狀感染個案。廣州市南沙區、增城區、從化區、花都區昨日發布通告，對全區居民開展核酸檢測工作。至此，全員核酸檢測已覆蓋廣州全市11區 ，各區核酸檢測站均出現人龍。位於越秀區的東山口亦傳出新增確診個案，當局昨日緊急排查5月27日至6月1日到過多間食肆、便利店、星巴克及地鐵站的人員。

南沙交通停運 離開通道關閉

南沙區疫情防控指揮部昨日中午宣布，全區所有巴士、地鐵、長途客運、渡輪、高鐵等公共交通當天下午2時起暫停營運，高速公路、高鐵、碼頭全部離開通道暫時關閉，恢復時間另行通告。其中珠江街嘉安花園九街10棟執行封閉管理。嚴格居家，足不出戶。廣東省疾控中心工作人員表示，南沙區排查到1宗初步確診個案，所以決定暫時對該區封閉管控，以調查患者軌迹及密切接觸者。

新華社引述廣東省衛健委昨日表示，廣州核酸檢測範圍進一步擴大，省內7市5600名醫護人員支援廣州4區檢測。根據工作安排，中山、珠海、深圳共2200人支援南沙區，昨已抵達；惠州及6家省屬醫院共1000人支援增城區；東莞1200人支援從化區；清遠、韶關共1200人支援花都區。

染疫考生將「專用隔離考場」應考

高考在即，廣州今年有5.49萬名考生，其中一名無症狀感染考生將在第八醫院單獨參加考試，專用隔離「考場」內一人一桌一椅，實時錄音錄像，並有兩名視像監考員和兩名醫護人員。目前全市考生和考務人員已完成第一輪核酸檢測，並正進行第二輪檢測。考務人員全員接種疫苗，各考點完成環境樣本核酸檢測。

佛山增3宗 小區調升中風險

佛山昨日通報的3宗個案為一家人，均居住於南海區桂城街道萬科金域名都小區，其中兩人曾與此前通報感染者在同一家餐廳就餐，該小區昨由低風險調整為中風險。廣州荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣，前日晚則由中風險調整為低風險地區。目前，全國共有2個高風險地區，均在廣州，分別為荔灣區白鶴洞街及中南街；8個中風險地區，除此前爆疫的安徽六安市仍有一小區屬中風險，其餘5處位於廣州、2處在佛山。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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